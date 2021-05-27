США, Индия, Бразилия, Аргентина и Колумбия остаются лидерами по заболеваемости COVID-19

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Заболеваемость коронавирусной инфекцией сейчас держится выше отметки 20 тыс. новых случаев в день только в пяти странах - США, Индии, Бразилии, Аргентине и Колумбии. При этом в последней за минувшие сутки было выявлено максимальное число новых заболевших (почти 23,5 тыс.)

Самые высокие темпы распространения инфекции все еще в Индии, где суточные показатели превышают 200 тыс.

За время пандемии коронавирусом в мире заразились почти 168,5 млн человек, из которых 3,5 млн умерли.

ТАСС выяснил, как обстоят дела с текущей заболеваемостью в наиболее затронутых инфекцией государствах.

Азия

Индия уже полтора месяца остается главным очагом распространения коронавируса: в последние дни там регистрируют порядка 210 тыс. случаев заражения в сутки, хотя на пике в мае этот показатель несколько раз превышал отметку 400 тыс. Только с начала этого месяца в стране выявили около 8 млн инфицированных - в полтора раза больше, чем за все время пандемии во Франции, занимающей по общему числу случаев заражения (5,62 млн) четвертое место в мире. Индия (27,3 млн) находится на второй строчке.

На уровне более 11 тыс. новых случаев заражения в сутки держится заболеваемость в Иране, в апреле этот показатель превышал отметку 25 тыс.

В Турции в апреле фиксировали более 60 тыс. инфицированных в день, сейчас - около 8-9 тыс., последний раз такие показатели были в феврале.

Америка

В регионе Северной и Южной Америки самая высокая заболеваемость сейчас в Бразилии - COVID-19 ежедневно подтверждают примерно у 80 тыс. человек, что ненамного меньше максимальных для страны значений, регистрировавшихся в начале апреля. По общему количеству инфицированных (16,27 млн человек) Бразилия третья в мире.

До рекордно высокого уровня выросли темпы распространения коронавируса в Колумбии, из-за чего власти решили сразу на три месяца - с конца мая до конца августа - продлить режим чрезвычайной ситуации в области здравоохранения.

В Аргентине выявляют порядка 22-24 тыс. случаев, темпы распространения инфекции несколько снизились по сравнению с концом апреля - началом мая, когда суточный прирост превышал отметку 35 тыс.

Сейчас в США ежедневно заболевают менее 30 тыс. человек, что примерно соответствует показателям июня прошлого года. На пике в январе 2021 года заболеваемость была в 10 раз выше. Всего в Штатах коронавирус был диагностирован у 33,19 млн жителей, что является самым высоким показателем в мире.

В Мексике регистрируют менее 2 тыс. инфицированных в день - это в 10 раз меньше по сравнению с максимумами января.

Европа

В большинстве европейских стран наблюдается заметное снижение заболеваемости по сравнению с пиковыми показателями конца прошлого - начала этого года. Значительный прирост отмечается во Франции, где выявляют около 10 тыс. инфицированных в сутки, в апреле их было в пять раз больше.

В Италии регистрируют менее 5 тыс. заразившихся, что является минимумом с начала октября прошлого года. До октябрьских значений - менее 3 тыс. случаев заражения в сутки - снизился прирост и в Германии.

В Великобритании с середины апреля заболеваемость держится на уровне 2,5 тыс. случаев заражения в сутки, в январе суточный прирост превышал 60 тыс.

В Испании на этой неделе выявляют около 2 тыс. инфицированных в сутки - в 20 раз меньше по сравнению с пиковыми показателями начала года.

В Польше прирост составляет около 1 тыс. случаев заражения в день, тогда как в марте он превышал уровень 30 тыс.