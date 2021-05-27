Сколько россиян вакцинировались? Главное о коронавирусе за 27 мая

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксировано 5 035 207 случаев заражения, из них новых — 9 039. За сутки умерли 402 человека, за весь период — 120 002.
- Люди, прошедшие полный курс вакцинации "Спутником V", не заразны, заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов разработавшего вакцину Центра им. Гамалеи Владимир Гущин. По его оценке, полный курс вакцинации прошли примерно 10% жителей России.
- Почти 17 млн россиян уже получили как минимум одну дозу вакцины, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
- Людям от 60 лет может понадобиться на одну дозу больше вакцины "Ковивак" — три, а не две, так как у них снижен иммунный ответ, сообщил генеральный директор Центра имени М.П. Чумакова, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Айдар Ишмухаметов.
- Учителям не нужно сдавать тест перед ЕГЭ, справку о вакцинации также не будут требовать.
- Франция с 1 июня возобновит в России прием заявок на продление пятилетних шенгенских виз. Но наличие визы не означает разрешения въехать на территорию страны: границы остаются закрытыми из-за эпидемических ограничений.
Москва
- Всего зафиксировано 1 167 122 случая заражения, из них новых — 3 105. Госпитализирован 971 человек.
- Москва заняла второе место среди мегаполисов по эффективности борьбы с COVID-19, уступив Сингапуру (рейтинг Центра экономической экспертизы Института государственного и муниципального управления (ИГМУ) НИУ ВШЭ).
Мир
- Всего зафиксировано более 168,5 млн случаев заражения, умерли 3 501 002 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- В Паттайе хотят отменить карантин для привитых иностранцев в четвертом квартале 2021 года.
- В индийском штате Западная Бенгалия медики обнаружили ранее неизвестный штамм. В его геноме есть сразу несколько ключевых мутаций, характерных для британской и южноафриканской версий вируса.
- Facebook перестанет удалять посты об искусственном происхождении коронавируса.
- Германские ученые считают, что выявили связь случаев тромбоза с вакцинами AstraZeneca и J&J.
- США, Индия, Бразилия, Аргентина и Колумбия остаются лидерами по заболеваемости.
- Вакцины, разработанные китайской компанией Sinopharm, эффективны более чем в 70% случаев, сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на опубликованные разработчиком предварительные данные о третьей фазе клинических испытаний.