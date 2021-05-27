В СК заявили, что СМИ неверно интерпретировали слова Бастрыкина об охране школы в Казани

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Слова председателя Следственного комитета об организации охраны школы в Казани, где бывший ученик устроил стрельбу, были неправильно интерпретированы СМИ. Об этом журналистам сообщила в четверг официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Ранее СМИ сообщили, что Бастрыкин обвинил родителей учеников казанской гимназии в нежелании платить за охрану.

"В ряде СМИ неправильно интерпретировали слова главы ведомства, касающиеся охраны образовательного учреждения, где произошла трагедия. В СМИ прозвучала только первая, вырванная из контекста, часть выступления председателя СК России, где он озвучил часть разговора с директором, которая в свою очередь обосновывала отсутствие охраны отказом родителей платить за нее", - пояснили в СК. Однако в дальнейшем в своем выступлении председатель СК высказался о том, что договор об охране образовательного учреждения был, но школа не охранялась. "Необходимо подчеркнуть, что он не делал выводов о виновности родителей в этой трагедии", - заключила Петренко.