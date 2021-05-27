Ставрополье увеличит региональную поддержку многодетных при подготовке к школе

СТАВРОПОЛЬ, 27 мая. /ТАСС/. Компенсация для многодетных семей на подготовку детей к школе на Ставрополье будет увеличена до 5 тыс. рублей с нового учебного года. Сумма поддержки на одного ребенка будет увеличена в четыре раза, сообщил губернатор Владимир Владимиров во время ежегодного послания о социально-экономическом развитии региона.

"Президент России Владимир Путин объявил в этом году о проведении разовой выплаты семьям с школьниками в размере 10 тыс. рублей. Мы должны поддержать это решение дополнительными мерами на краевом уровне. Поэтому поручаю краевому министерству труда и социальной защиты уже на предстоящий учебный год увеличить размер школьного пособия для многодетных семей на каждого ребенка до 5 тыс. рублей", - сказал он.

Для увеличения компенсации из регионального бюджета потребуется направить порядка 250 млн рублей. "Собрать даже одного школьника к 1 сентября по нынешним временам - задача. А если на занятия идут двое, трое, четверо, да еще дошколята по лавкам? Законодательством края еще в 2012 году была предусмотрена льгота для таких семей - ежегодная компенсация на школьную форму. Сегодня с учетом всех индексаций эта выплата составляет 1 203 рубля, это совсем немного. Мы должны поддержать семьи с детьми", - отметил Владимиров.

Согласно региональному законодательству, ежегодную денежную компенсацию многодетные семьи могут получить на каждого школьника не старше 18 лет для покупки комплекта школьной одежды, спортивной одежды, обуви и школьных письменных принадлежностей. В 2020 году компенсацию на 51 тыс. школьников получили на Ставрополье около 25 тыс. семей.