Кравцов: перевод некоторых элементов ЕГЭ в дистанционный формат должен быть обоснован

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Перевод некоторых элементов Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в дистанционный формат должен быть обоснован, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, отвечая на вопрос ТАСС.

"Все новые изменения должны очень внимательно обсуждаться, в том числе если перевод каких-то элементов экзамена на дистанционный [формат], если это обосновано, то это нужно делать, но обсуждая", - сказал Кравцов.

Министр добавил, что внедрение цифровой образовательной среды в российских школах не предполагает перевода ЕГЭ в дистанционный формат.

"Цифровая образовательная среда не заменяет традиционного обучения, она в дополнение, то же самое относится к экзамену", - сказал Кравцов.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что организовать дистанционную сдачу ЕГЭ возможно, но обеспечить равные условия всем участникам в этом случае будет трудно.