На Ставрополье учителям победителей олимпиад удвоят выплаты

СТАВРОПОЛЬ, 27 мая. /ТАСС/. Власти Ставропольского края удвоят региональные поощрительные выплаты педагогам, подготовившим победителей олимпиад разного уровня. Сейчас выплаты составляют от 5 тыс. рублей до 20 тыс. рублей, сообщил губернатор Владимир Владимиров во время ежегодного послания о социально-экономическом развитии региона.

"На таких состязаниях знаний очень серьезная конкуренция. Поэтому считаю, что мы можем дополнительно поддержать учителей, которые помогают своим воспитанникам достичь наивысшего результата. Сегодня для них предусмотрена краевая выплата от 5 до 20 тысяч рублей на каждого победителя. Поручаю министерствам образования и финансов проработать вопрос об увеличении этих выплат вдвое", - сказал он.

Владимиров также предложил предусмотреть денежные премии и для самих школьников, победивших в региональных или общероссийских олимпиадах. Это может быть единовременная выплата или включение в число губернаторских стипендиатов.

"Ежегодно ставропольские школьники становятся победителями крупных олимпиад регионального и федерального уровня. Это открывает перед ними хорошие перспективы личностного роста, а зачастую закладывает ориентиры будущего профессионального развития", - отметил глава региона.

По словам Владимирова, Ставрополье продолжит развивать площадки для развития талантов у детей. В 2021 году в крае создадут 54 центра "Точка роста", отремонтируют 26 спортивных залов в сельских школах, создадут такое же количество спортивных клубов.

"Открытые нами детские технопарки "Кванториум", мобильный технопарк позволяют ежегодно более чем 2 тыс. детей заниматься техническим творчеством на новейшем оборудовании, и мы продолжим развитие сети подобных учреждений. Уже в 2023 году создадим в крае региональный центр для одаренных детей по аналогии с сочинским "Сириусом", - сообщил губернатор края.