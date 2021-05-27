ЕС и Япония надеются, что 30% населения мира вакцинируют к концу года

БРЮССЕЛЬ, 27 мая. /ТАСС/. Евросоюз и Япония надеются, что 30% населения мира сделает прививку от коронавируса к концу года. Об этом заявил в четверг глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам саммита ЕС - Япония.

"Премьер-министр [Японии Ёсихидэ] Суга проведет саммит по объявлению взносов в [механизм] COVAX на следующей неделе, и мы надеемся, что эти усилия помогут обеспечить достаточные ресурсы для вакцинации 30% населения мира к концу этого года. И ЕС планирует поделиться по крайней мере 100 миллионами доз вакцин в этом году", - сказал он, подчеркнув, что первый приоритет ЕС и Японии - победить пандемию.

По словам Мишеля, стороны обсудили на саммите еще одну важную проблему - климатические изменения. "И сегодня мы достигли новой важной вехи: зеленого альянса ЕС и Японии. Мы стремимся стать лидерами в области климатической нейтральности к 2050 году, и этот амбициозный альянс будет способствовать развитию сотрудничества во многих областях: переход к энергетике, бизнес, сотрудничество в области регулирования, инновации, охрана окружающей среды или устойчивое финансирование", - пояснил он.

Кроме того, участники саммита обсудили "цифровую трансформацию" ЕС и Японии. "ЕС хочет сделать следующие 10 лет нашим цифровым десятилетием. Мы будем работать с Японией над новыми технологиями, критическими материалами, 5G, 6G, искусственным интеллектом, данными и платформами. И это повысит конкурентоспособность как ЕС, так и Японии и установит стандарты на многосторонних форумах", - добавил он.

Саммит ЕС - Япония прошел в четверг в формате видеоконференции. ЕС представляли председатели Евросовета и Еврокомиссии - Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен, Японию - премьер-министр Ёсихидэ Суга.