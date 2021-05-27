Омбудсмен Подмосковья предложила выплачивать зарплату многодетным матерям

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Государственную зарплату необходимо предусмотреть в России для матерей, имеющих более трех несовершеннолетних детей. Такое мнение выразила в четверг уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова.

"Мама должна быть работающая. Должность мамы должна быть зафиксирована. <…> Для того, чтобы у нас не было бедных или малоимущих, то мама от трех плюс несовершеннолетних детей должна получать государственную заработную плату как работающая мама. <…> Чем больше детей, тем больше должна расти эта заработная плата. Это в дальнейшем и пенсионная гарантия, и социальные возможности, и так далее", - сказала Семенова в ходе онлайн-конференции, посвященной Всероссийскому проекту "Многодетная Россия".

В свою очередь руководитель Объединения многодетных семей города Москвы Наталья Карпович отметила, что на сегодняшний день только малообеспеченные и нуждающиеся многодетные семьи могут рассчитывать на государственную помощь. "Это неправильно. Никто не хочет быть бедным, несчастным, малоимущим и рожать детей при такой формулировке <...>. Нам нужна стабильность и поддержка государства в том, что, родив ребенка, у него будет свое пособие. <…> Надо уже давно принять каждого гражданина, на него рассчитывать минимальную базовую единицу, которая должна поступать, в тот момент, когда человек нетрудоспособен и не может себя обеспечить", - заявила она.