Twitter выразила беспокойство безопасностью своего персонала в Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 мая. /ТАСС/. Американская компания Twitter в четверг выразила озабоченность безопасностью своих сотрудников в Индии в связи с посещением на днях ее представительств в Нью-Дели полицейскими.

"Мы обеспокоены недавними событиям, которые касались наших сотрудников в Индии, и потенциальной угрозой свободе выражения мнений для людей, которым мы служим", - цитирует газета Times of India заявление представителя компании. "Наряду со многими представителями гражданского общества в Индии и во всем мире мы обеспокоены использованием полицией тактики запугивания в ответ на соблюдение нами общемировых условий обслуживания пользователей", - добавил представитель Twitter.

По его словам, компания будет соблюдать законы Индии и продолжать конструктивный диалог с правительством страны по вопросу о вступивших в силу 26 мая новых правилах регулирования передачи информации цифровыми СМИ. Twitter считает, что на подготовку к их выполнению ей потребуется три месяца. Компания выразила обеспокоенность тем, что виновным будет грозить уголовное наказание за публикацию нежелательного для властей страны контента.

25 мая индийские полицейские посетили офисы Twitter в Нью-Дели, напомнив их сотрудникам о вступлении в силу новых правил. Правила призваны повысить ответственность за достоверность опубликованных материалов, предусматривают процедуру рассмотрения жалоб на работу соцсетей и обязывают их предоставлять данные о первом отправителе исходной информации, подпадающей под правонарушение.

В связи с вступлением в силу этих правил сотрудники приложения для обмена сообщениями WhatsApp в среду подали иск в Верховный суд Дели на правительство Индии. В иске говорится, что некоторые требования нарушают права граждан на неприкосновенность личной жизни, закрепленные в конституции страны.

Ситуация, как отмечают местные СМИ, свидетельствует об обострении борьбы между правительством Индии во главе с премьер-министром Нарендрой Моди и технологическими гигантами, включая Facebook, Alphabet, Google и Twitter, на одном из их ключевых глобальных рынков. Конфликт начался после того, как власти потребовали от технологических компаний удалять не только дезинформацию о пандемии COVID-19 в Индии, но и материалы с определенной критикой действий правительства по борьбе с распространением инфекции.