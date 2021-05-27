В Петербурге объявили конкурс на реконструкцию Биржевого моста

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Компания "Мостотрест" объявила конкурс на проведение капитального ремонта Биржевого моста, связывающего Васильевский и Петроградский острова в Санкт-Петербурге. Начальная цена контракта составляет почти 2,4 млрд рублей, работы планируется завершить в мае 2023 года, следует из данных портала госзакупок.

"Капитальный ремонт объекта "Биржевой мост через р. Малую Неву". Заказчик - СПб ГБУ "Мостотрест". Начальная (максимальная) цена контракта - 2,37 млрд рублей. Окончание выполнения работ - не позднее 5 мая 2023 года", - говорится в конкурсной документации.

На время проведения капитальных ремонтных работ движение по Биржевому мосту будет ограничено, для транспорта и пешеходов дорогу откроют не позднее 30 ноября 2022 года. Также в случае необходимости в районе моста может быть временно остановлено судоходство, следует из документов конкурса.

Подрядчику предстоит выполнить полный спектр работ от реконструкции самого объекта до возмещения ущерба окружающей среде и рыбному хозяйству. Победитель конкурса будет должен представить схему движения транспорта на период проведения работ, после чего специалисты приступят к ремонту дорожного полотна и основных конструкций самого моста. Отдельное внимание уделят капитальному ремонту опор переправы и ее разводных механизмов. Также в комплекс работ входит антикоррозийная обработка, реконструкция наружного освещения и контактной сети троллейбуса, общее благоустройство и установление системы видеонаблюдения на мосту.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 18 июня 2021 года. Уполномоченным на проведение конкурса органом выступает Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга.

Первый постоянный мост на Стрелке Васильевского острова появился только в 1894 году, в XVIII-XIX веках строительству полноценной переправы мешал торговый порт, находившийся в этом районе. В 1930-е старый деревянный мост реконструировали, а в 1960-м в 300 метрах от него был открыт современный металлический Биржевой мост через Малую Неву, позволивший увеличить транспортный поток между Васильевским и Петроградским островами. С 1923 по 1989 год переправа называлась мостом Строителей. Именно здесь в 1973 году снимали сцену разведения моста для художественного фильма "Невероятные приключения итальянцев в России".