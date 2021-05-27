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Депутаты Госдумы обсудят с Роскомнадзором ограничение работы порносайтов в РФ

Глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн напомнил, что закон напрямую запрещает распространение порнографии

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Депутаты Госдумы планируют обсудить с Роскомнадзором меры по ограничению доступа к порнографическим интернет-ресурсам в РФ. Об этом в четверг заявил журналистам глава комитета нижней палаты по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

"Мы, безусловно, с Роскомнадзором обсудим сейчас все эти вещи. Закон напрямую запрещает в том числе распространение порнографии", - сказал Хинштейн.

Отвечая на вопрос ТАСС о том, подпадают ли крупнейшие порносайты под законопроект о представительствах IT-гигантов в РФ, парламентарий указал на противоправность распространения порнографии в России, ссылаясь на статью 242 УК РФ. "Поэтому прежде чем решать вопрос по представительствам тех или иных ресурсов, имеющих большую аудиторию, мы должны определиться вообще с законностью функционирования. Мы попросим Роскомнадзор как минимум высказать свое мнение", - добавил он.

"Эротические ресурсы в действительности распространяют порнографию. Их деятельность следует ограничивать", - пояснил Хинштейн в разговоре с ТАСС.

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