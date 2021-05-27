Мосгорсуд разрешил выдать Белоруссии подозреваемого в участии в массовых беспорядках

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Московский городской суд признал законным решение заместителя генерального прокурора России об экстрадиции в Белоруссию Андрея Казимирова, подозреваемого в причастности к массовым беспорядкам на родине. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, решение не вступило в силу и может быть обжаловано.

"В Московском городском суде рассмотрены жалобы Казимирова А. С. и его адвокатов Васильева И. Г. и Красовой М. С. на решение заместителя генерального прокурора Российской Федерации от 29 апреля о выдаче Казимирова Андрея Сергеевича компетентным органам Республики Беларусь для привлечения к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 293 УК Республики Беларусь. Суд постановил признать решение заместителя генерального прокурора РФ законным и обоснованным, оставить жалобы Казимирова А. С. и его защитников без удовлетворения, - сказали в суде. - Решение может быть обжаловано в Первом апелляционном суде общей юрисдикции".

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, Казимиров был задержан в Москве в начале 2021 года. В Белоруссии его подозревают в причастности к массовым беспорядкам. "Казимиров скрылся от белорусских правоохранителей после допроса в конце августа, когда в отношении него была избрана подписка [о невыезде]", - уточнил собеседник агентства.

Официальными комментариями российских и белорусских правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.