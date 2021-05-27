В МЧС предложили наделить Госпожнадзор правом посещать жилье неблагополучных граждан

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 мая. /ТАСС/. Пожарным инспекторам необходимо предоставить право посещать квартиры неблагополучных граждан для профилактики пожаров. Об этом сообщил в четверг директор департамента надзорной деятельности МЧС России Ринат Еникеев.

"Для профилактики пожаров, которые в основном происходят в жилье и в первую очередь в неблагополучных семьях, нам нужны права, как у участкового уполномоченного полиции. Я думаю, мы к этому когда-нибудь придем", - сказал он в рамках Всероссийского сбора по вопросам совершенствования деятельности органов Государственного пожарного надзора МЧС. По его словам, данный вопрос требует обсуждения и проработки.

Еникеев сообщил, что в России продолжается рост гибели детей на пожарах. "С начала года погибли 157 несовершеннолетних, что почти на четверть больше, чем за такой же период прошлого года", - отметил он. При этом основными причинами пожаров в жилье остаются аварийный режим работы электросетей и неосторожное обращение с огнем, сопутствующим фактором является злоупотребление алкоголем.