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В МЧС предложили наделить Госпожнадзор правом посещать жилье неблагополучных граждан

В ведомстве сообщили, что в России продолжается рост гибели детей на пожарах

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 мая. /ТАСС/. Пожарным инспекторам необходимо предоставить право посещать квартиры неблагополучных граждан для профилактики пожаров. Об этом сообщил в четверг директор департамента надзорной деятельности МЧС России Ринат Еникеев.

"Для профилактики пожаров, которые в основном происходят в жилье и в первую очередь в неблагополучных семьях, нам нужны права, как у участкового уполномоченного полиции. Я думаю, мы к этому когда-нибудь придем", - сказал он в рамках Всероссийского сбора по вопросам совершенствования деятельности органов Государственного пожарного надзора МЧС. По его словам, данный вопрос требует обсуждения и проработки.

Еникеев сообщил, что в России продолжается рост гибели детей на пожарах. "С начала года погибли 157 несовершеннолетних, что почти на четверть больше, чем за такой же период прошлого года", - отметил он. При этом основными причинами пожаров в жилье остаются аварийный режим работы электросетей и неосторожное обращение с огнем, сопутствующим фактором является злоупотребление алкоголем.

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