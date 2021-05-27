В Архангельской области благоустроили более 950 территорий за пять лет

АРХАНГЕЛЬСК, 27 мая. /ТАСС/. Благоустройство более чем 950 общественных территорий проведено в Архангельской области за пять лет, сообщил в четверг глава региона Александр Цыбульский в послании депутатам Архангельского областного собрания.

"Архангельская область уже пятый год подряд принимает участие в программе "Формирование комфортной городской среды". Благодаря этому в регионе уже благоустроено 953 территории, в том числе 548 дворов и 405 общественных пространств", - сказал Цыбульский.

Общее финансирование проекта с 2017 года составило около 2 млрд рублей. В 2021 году по программе будет благоустроено 110 пространств. В голосовании по выбору территорий для благоустройства в 2022 году на сегодняшний день приняли почти 85 тысяч человек. Глава региона отметил, что важно, чтобы работы соответствовали современным требованиям.