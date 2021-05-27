В центре Чумакова заявили, что пожилым может понадобиться третья доза вакцины "Ковивак"

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Людям в возрасте 60 и более лет может понадобиться на одну дозу больше вакцины от коронавируса "Ковивак" - три, а не две, так как у них снижен иммунный ответ. Об этом в четверг сообщил генеральный директор Центра имени М. П. Чумакова, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Айдар Ишмухаметов в ходе конгресса "Оргздрав-2021".

"Надо сказать, что у пожилых людей создастся ситуация, при которой будет необходима третья вакцинация, потому что иммунный ответ не такой активный и не такой выраженный. Но это можно доказывать только в процессе третьей фазы и потом уже вносить соответствующие изменения в инструкции", - сказал Ишмухаметов.

Согласно приведенным им данным, Центр Чумакова намерен провести третью фазу клинических исследований вакцины от коронавируса "Ковивак" на добровольцах, в том числе из групп риска. Общее число участников составит до 32 тыс. человек.

"Мы планируем [исследования на добровольцах] 60+, то есть старшего возраста. И хронические заболевания: онкологию, аутоиммунные заболевания и хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ)", - сказал Ишмухаметов, добавив, что документы на проведение 3-й фазы уже поданы в Минздрав России.

Увеличение производства

Центр им. Чумакова также намерен удвоить производство вакцины от коронавируса "Ковивак" после того, как в июне-июле будет поставлено новое оборудование, сообщил Ишмухаметов.