В центре Чумакова заявили, что пожилым может понадобиться третья доза вакцины "Ковивак"

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Людям в возрасте 60 и более лет может понадобиться на одну дозу больше вакцины от коронавируса "Ковивак" - три, а не две, так как у них снижен иммунный ответ. Об этом в четверг сообщил генеральный директор Центра имени М. П. Чумакова, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Айдар Ишмухаметов в ходе конгресса "Оргздрав-2021".
"Надо сказать, что у пожилых людей создастся ситуация, при которой будет необходима третья вакцинация, потому что иммунный ответ не такой активный и не такой выраженный. Но это можно доказывать только в процессе третьей фазы и потом уже вносить соответствующие изменения в инструкции", - сказал Ишмухаметов.
Согласно приведенным им данным, Центр Чумакова намерен провести третью фазу клинических исследований вакцины от коронавируса "Ковивак" на добровольцах, в том числе из групп риска. Общее число участников составит до 32 тыс. человек.
"Мы планируем [исследования на добровольцах] 60+, то есть старшего возраста. И хронические заболевания: онкологию, аутоиммунные заболевания и хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ)", - сказал Ишмухаметов, добавив, что документы на проведение 3-й фазы уже поданы в Минздрав России.
Увеличение производства
Центр им. Чумакова также намерен удвоить производство вакцины от коронавируса "Ковивак" после того, как в июне-июле будет поставлено новое оборудование, сообщил Ишмухаметов.
"У нас есть собственное производство, планируется к расширению. Июнь-июль, мы ждем те самые реакторы, о которых на сегодняшний день все производственники говорят. Этого, к сожалению, не существует в РФ, всего две фирмы в мире их производят. И в условиях пандемии за ними большая очередь. Мы надеемся, что если мы получим, как это было согласно контракту, то мы сможем увеличить, удвоить наше производство. На сегодняшний день это порядка 10-12 млн доз вакцин", - сказал Ишмухаметов.
Минздрав России 19 февраля зарегистрировал инактивированную цельновирионную вакцину "Ковивак", разработанную в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении "Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН". В цельновирионных вакцинах используются либо искусственно ослабленные вирусы, не способные вызвать заболевание, либо уже "убитые" вирусы (инактивированные).