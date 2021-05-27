Розничную продажу алкоголя запретят в Удмуртии в День защиты детей

ИЖЕВСК, 27 мая. /ТАСС/. Власти Удмуртии запретят розничную продажу алкоголя в Международный день защиты детей, 1 июня. Об этом в четверг сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

"1 июня в Удмуртии ограничат розничную продажу алкоголя. Это связано с празднованием Международного дня защиты детей", - говорится в сообщении.

По словам министра промышленности и торговли Удмуртии Виктора Лашкарева, 22 мая, в день последних звонков, сотрудники ведомства совместно с полицией проверили 237 объектов, торгующих алкогольной продукцией, и в 79 случаях были выявлены нарушения законодательства. Он заметил, что 1 июня особое внимание по время проверок снова будет уделено этим нарушителям. Лашкарев подчеркнул, что тем, кто проигнорировал запрет, положены штрафы в размере от 3 до 100 тыс. рублей, а продажа алкоголя несовершеннолетним подразумевает штраф от 300 до 500 тыс. рублей.