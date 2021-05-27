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Форум по геотехнической безопасности в вечной мерзлоте планируется провести в ЯНАО осенью

В рамках форума планируется посетить те места в регионе, где зафиксировали увеличенную глубину протаивания вечной мерзлоты

ТАСС, 27 мая. Форум по геотехнической безопасности вечной мерзлоты планируется провести в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) осенью этого года. Такие планы озвучил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, выступая на IX Невском международном экологическом конгрессе в Санкт-Петербурге в четверг.

"Мы осенью в этом году будем проводить форум по геотехнической безопасности в вечной мерзлоте. Будут собираться ведущие ученые по этой тематике. Постараемся сделать это с практическим выездом на места, чтобы посмотреть те изменения, которые у нас происходят", - сказал он.

Ранее ученые Научного центра изучения Арктики зафиксировали увеличенную глубину протаивания вечной мерзлоты в ЯНАО в сравнении с 2016-2018 годами. Если в последующие годы тенденция сохранится, то инфраструктура в регионе может повредиться или даже разрушиться.

Ямало-Ненецкий автономный округ был образован в 1930 году. Большая часть региона расположена за Полярным кругом, часть - на склоне Уральского хребта. Климат холодный, на территории округа есть многолетняя мерзлота, близко расположено холодное Карское море, зима длится до восьми месяцев.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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