Ветераны Великой Отечественной войны в Поморье будут ежегодно получать выплаты к 9 Мая

АРХАНГЕЛЬСК, 27 мая. /ТАСС/. Ветеранам Великой Отечественной войны в Архангельской области ко Дню Победы начнут предоставлять ежегодную выплату в размере не менее 20 тыс. рублей, сообщил в четверг глава Архангельской области Александр Цыбульский в своем послании депутатам Архангельского областного собрания.

Ранее ветераны Великой Отечественной войны в Архангельской области получали региональные единовременные выплаты только в года юбилеев Победы.

"Прошу правительство [региона] при подготовке бюджета предусмотреть возможность предоставления ко Дню Победы ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны выплаты из областного бюджета. Размер такой выплаты должен быть не ниже 20 тысяч рублей и предоставляться не только в годы юбилея Победы, а ежегодно", - сказал Цыбульский.

На сегодняшний день в Архангельской области проживает 270 ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны. Для каждого из них будет определен куратор от органов власти региона. "В недельный срок прошу сформировать перечень кураторов каждого ветерана от правительства региона, органов местного самоуправления, - поручил Цыбульский. - Задача куратора - находиться на постоянной, ежедневной связи с ветераном или его родственниками и при первой необходимости быть готовыми организовать оперативную помощь".

По его словам, это касается приоритетного права приезда к ветерану врача, обеспечения необходимыми продуктами питания, любой другой помощи.