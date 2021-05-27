Суд оштрафовал TikTok на 1,5 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал еще на 1,5 млн рублей социальную сеть TikTok за отказ удалить запрещенную российским законодательством информацию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района Москвы компания TikTok признана виновной в административном правонарушении, предусмотренном частью 2 ст. 13.41 КоАП РФ. Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1,5 млн рублей", - сказали в суде.

В апреле суд уже штрафовал соцсеть на 2,6 млн рублей по аналогичной статье.

Как сообщали ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора, протокол в отношении TikTok, Google и Twitter были составлены за неудаление материалов с призывами к участию несовершеннолетних в несанкционированных акциях 31 января.