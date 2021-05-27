Правительство Латвии решило допустить с 1 июня зрителей на матчи ЧМ по хоккею в Риге

РИГА, 27 мая. /ТАСС/. Правительство Латвии на заседании в четверг приняло решение с 1 июня допустить болельщиков, которые прошли вакцинацию от коронавируса или переболели вызываемым им заболеванием, на матчи проходящего в Риге чемпионата мира по хоккею. Об этом сообщает местное агентство LETA со ссылкой на постановление кабинета министров.

Согласно решению правительства, присутствовать на матчах чемпионата мира смогут лица, которые минимум 14 дней назад прошли полный курс вакцинации от коронавируса, а также те, у которых от 22 до 90 дней прошло после получения первой дозы вакцины британско-шведской компании AstraZeneca или сразу же после получения второй дозы этого препарата. "Игры чемпионата очно также смогут смотреть лица, которые переболели COVID-19", - указывает агентство.