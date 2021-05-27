Нацсовет по ТВ оштрафовал каналы NewsOne, "Наш" и "112 Украина" за разжигание вражды

КИЕВ, 27 мая. /ТАСС/. Национальный совет по телевидению и радиовещанию назначил штрафы украинским телеканалам NewsOne, "Наш" и "112 Украина" за разжигание вражды. Такое решение регулятор утвердил на своем заседании в четверг, сообщила пресс-служба Нацсовета.

"114 тыс. гривен (около $4,1 тыс.) должна заплатить в государственный бюджет компания "Новости 24 часа" (спутниковый телеканал NewsOne) из-за распространения в своем эфире языка вражды в отношении украиноязычного населения страны", - говорится в сообщении. По информации регулятора, речь идет о высказываниях ведущего Вячеслава Пиховшека, прозвучавших в эфире 4 и 5 января, относительно части украинского общества, которая была названа "врагами" и "бандеровско-ориентированным национальным обществом Украины" с агрессивными намерениями относительно русскоязычного населения Украины.

В четверг регулятор также назначил два штрафа телеканалу "Наш". Первый в размере около $4,1 тыс. за выступление бывшего депутата Рады от Партии регионов Елены Бондаренко, которое состоялось 15 января. В частности, Нацсовет счел разжигающими вражду ее слова о том, что "военнослужащие Вооруженных сил Украины являются "преступниками", "нарушителями присяги" и ответственны за ведение боевых действий против собственного народа". Второй штраф телеканалу назначен в размере около $3,6 тыс. за слова бывшего премьер-министра Николая Азарова, прозвучавшие в передаче "Марафон" 15 и 16 декабря 2020 года. "Азаров в своем выступлении возложил ответственность за ведение боевых действий на территории Украины на Вооруженные силы Украины", - уточнили в Нацсовете.

Аналогичный штраф был начислен и телеканалу "112 Украина" в связи с выступлением лидера запрещенной в стране Коммунистической партии Петра Симоненко, высказывания которого, по мнению экспертов регулятора, "имели дискриминационный и провокационный характер и не получили должной реакции от работников телеканала". "В ходе проверки было установлено, что в своих высказываниях Симоненко утверждает, что на Украине на территории отдельных районов Луганской и Донецкой областей продолжается внутренний конфликт. Он называет его "гражданской войной", - пояснили в пресс-службе регулятора.

Нацсовет по ТВ неоднократно применял санкции к украинским телеканалам, обвиняя их в нарушении законодательства, которые в большинстве случаев касались трансляции запрещенных российских фильмов или выступлений с критикой существующего политического курса страны.

Санкции СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях в отношении телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK и их владельца - депутата Верховной рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака. Глава государства заявил, что эти ресурсы финансируются из России и ведут информационную войну против Украины. В тот же вечер все три телеканала прекратили эфирное вещание, они транслируются только в YouTube .