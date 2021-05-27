РФПИ и UNICEF договорились о поставках "Спутника V"

"Соглашение с UNICEF по вакцине "Спутник V" позволит расширить доступ и удовлетворить спрос на вакцины по всему миру. Поставки для UNICEF станут возможны после внесения вакцины в список продукции, рекомендованной ВОЗ для закупки в условиях чрезвычайной ситуации".

Ранее РФПИ объявил о подаче заявки в ВОЗ на регистрацию и преквалификацию "Спутника V" в октябре 2020 года. Решение ВОЗ ожидается в ближайшем будущем.

РФПИ также проведет переговоры с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) для обсуждения возможности включения "Спутника V" в портфель коронавирусных вакцин механизма COVAX. Механизм COVAX (возглавляется GAVI, Коалицией за инновации для подготовки к эпидемиям (CEPI) и ВОЗ) совместно с UNICEF нацелен на преодоление острой фазы пандемии до конца 2021 года благодаря предоставлению быстрого и равного доступа к безопасным и эффективным вакцинам всем странам и территориям независимо от уровня доходов. Это позволит обеспечить защиту медицинских и социальных работников, а также других групп высокого риска.