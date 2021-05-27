Врио главы Северной Осетии поручил обеспечить жителей региона льготными лекарствами

ВЛАДИКАВКАЗ. 27 мая. /ТАСС/. Врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло поручил обеспечить жителей республики льготными лекарствами, дефицит которых наблюдается несколько месяцев. Поставок в медучреждения не было с февраля 2021 года, сообщил он на заседании правительства республики.

"Поставка лекарств, все закупки должны были быть в феврале 2021 года. При наличии региональных и федеральных средств в размере 550 млн рублей - до сих пор нет лекарств. Это более 20 наименований", - сказал он.

Меняйло поручил министру здравоохранения республики Таймуразу Гогичаеву принять экстренные меры по исправлению ситуации. "То, что вы докладывали мне, что в больницах отложенных рецептов нет, это обман. Значит, там просто не выписывают рецепты, чтобы соблюсти показатели. Это более 10 тыс. отложенных рецептов, и страдают люди, в том числе с онкологическими заболеваниями", - отметил Сергей Меняйло.