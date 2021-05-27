Путину понравился макет музея вооруженных сил, представленный Шойгу

СОЧИ, 27 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин одобрил проект музейного комплекса вооруженных сил в парке "Патриот".

Путин, который на этой неделе в Сочи провел серию совещаний по оборонной тематике, в четверг отдельно поговорил с министром обороны Сергеем Шойгу. Глава ведомства доложил о проекте строительства музейного комплекса вооруженных сил в парке "Патриот".

"Какой макет красивый!" - оценил президент.

Выслушав объяснения Шойгу о планах регулярно менять экспозицию в будущем комплексе, глава государства заметил, что это будет "живой музей".

Министр обороны рассказал, что на экспозиции представят 740 тыс. экспонатов. "Это будет самый крупный музей - почти 150 тыс. кв. м", - подчеркнул Шойгу.

"Уникальность этого сооружения заключается в том, что мы предполагаем сделать здесь, в каждом из крыльев, своего рода исторический театр", - отметил Шойгу. По его словам, в частности, в одном крыле расположится экспозиция, посвященная Бородинскому сражению. Министр пояснил, что в музее будут представлены артефакты, редуты, оружие, пушки, костюмы, флаги - все то, что сегодня хранится в запасниках. "У нас только стрелкового оружия с разных войн в запасниках 43 тыс. разных стволов", - сказал он.

Особенности нового музея

По словам главы Минобороны РФ, часть экспозиции будет меняться в зависимости от сезона. "Скажем, здесь - Сталинградское сражение, здесь - оборона Брестской крепости, например. Для этого мы здесь сделаем мастерские, которые будут каждые полгода менять экспонаты, и люди будут приходить сюда и говорить, как в театре: сегодня постановка будет такая. Не постановка даже, а показ исторических событий того времени. Это будет и Первая мировая война, и Куликовское сражение, и многие-многие другие", - уточнил он.

Министр отметил, что здание музея будет представлять собой наложенные друг на друга звезды.

В свою очередь в Минобороны РФ уточнили, что действующий Музей вооруженных сил в Москве продолжит работать наравне с вновь создаваемым музеем вооруженных сил в парке "Патриот".