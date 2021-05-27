Франция с 1 июня возобновит в России прием заявок на продление пятилетних шенгенских виз

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Генконсульство Франции в Москве с 1 июня вновь будет принимать запросы на продление пятилетних шенгенских виз, срок действия которых истек во время пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте диппредставительства.

"В России, начиная с 1 июня 2021, будет вновь возможно подать запрос на визу в генеральное консульство Франции в Москве для продления пятилетней многократной краткосрочной визы, выданной Францией и истекшей во время пандемии COVID-19", - говорится в сообщении.

Как отметили в генконсульстве, в ближайшие недели будет проходить постепенное возобновление выдачи Францией виз и для других категорий заявителей.

В то же время в диппредставительстве подчеркнули, что наличие визы не означает разрешения въехать на территорию Франции: границы между странами остаются закрытыми из-за эпидемических ограничений. Въезд во Францию открыт только для определенных категорий граждан.