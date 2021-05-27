Бунина, Стругацких и Столыпина включили в перечень выдающихся петербуржцев без памятника

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Поэтов Бунина и Гумилева, писателей братьев Стругацких, премьер-министра Столыпина, композитора Стравинского и драматурга Володина включили в список выдающихся личностей, связанных с Петербургом, но память о которых не увековечена собственным памятником в городе. Соответствующее распоряжение правительства Санкт-Петербурга было опубликовано на этой неделе, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе администрации города.

"На основании заключения Общественной палаты Санкт Петербурга в перечень включены музыкант Василий Андреев, писатель Иван Бунин, драматург Александр Володин, поэт Николай Гумилев, государственный деятель Петр Столыпин, композитор Игорь Стравинский, писатели Аркадий и Борис Стругацкие", - говорится в сообщении пресс-службы.

В новой редакции из перечня был исключен поэт Михаил Дудин в связи с установкой памятника ему на Большой Посадской улице. Всего на данный момент список выдающихся граждан, память о которых не увековечена в Петербурге, включает в себя 24 фамилии, следует из опубликованного распоряжения. Среди них конструктор Сергей Королев, писатель Лев Толстой, балерина Анна Павлова, оперный певец Федор Шаляпин, инженеры Людвиг Нобель и Николай Путилов, министр финансов Российской империи Сергей Витте.

В первой редакции перечень выдающихся петербуржцев, память о которых не увековечена, был составлен в мае 2017 года. Согласно тексту документа, органы власти Санкт-Петербурга должны подготовить проекты установки памятников для увековечивания памяти всех личностей, включенных в данный список. Размещение монументов должно осуществляться за счет средств бюджета города.