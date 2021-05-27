Платформа "Учи.ру" предоставит бесплатный доступ к контенту многодетным малоимущим семьям

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Образовательная платформа для школьников "Учи.ру" предоставит бесплатный доступ к своему контенту детям из многодетных малоимущих семей. Акция приурочена к Международному дню защиты детей и проводится при поддержке уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой, сообщает пресс-служба платформы в четверг.

"Учи.ру" при поддержке уполномоченного по правам ребенка запускает акцию помощи многодетным малоимущим семьям. К Международному дню защиты детей образовательная онлайн-платформа "Учи.ру", на которой занимаются 8 миллионов российских школьников, подарит доступы ко всему образовательному контенту детям из многодетных малоимущих семей", - говорится в сообщении.

"В рамках таких доступов дети смогут бесплатно и неограниченно заниматься на Учи.ру в течение 12 месяцев по школьным предметам, изучать программирование, целеполагание и другие дисциплины, доступные для параллели ребенка, а также играть в развивающие игры. Активировать такой доступ можно с 1 июня по 31 июля 2021 года", - сообщает пресс-служба платформы.

Отмечается, что впервые такой благотворительный проект платформа при поддержке детского омбудсмена запустила в июне 2020 года. "В нем приняли участие более 1 тыс. 300 семей, и около 3 тыс. детей получили доступы к занятиям на Учи.ру по всем дисциплинам", - подчеркивается в сообщении.

В свою очередь Кузнецова заявила, что вопрос, чем занять ребенка с пользой для его развития, особенно актуален летом, когда у детей появляется много свободного времени. "Нужно использовать все ресурсы, чтобы за эти месяцы ребенок мог отдохнуть и провести время с пользой для собственного развития. <...> В интернете можно найти много полезного и познавательного, если использовать нужные ресурсы. Поэтому важно делать их более доступными", - приводятся слова омбудсмена в сообщении.

Получение доступа

Пресс-служба "Учи.ру" уточнила, что для получения доступа к контенту нужно отправить письмо с темой "Многодетная малоимущая семья" на электронную почту dobro@uchi.ru. К письму нужно приложить фотографии справок о статусе многодетной и малоимущей семьи. Доступ предоставляется для каждого ребенка школьного возраста.

"Учи.ру" - лидер российского рынка школьного онлайн-образования. Пользователи онлайн-платформы могут бесплатно или по подписке осваивать основные предметы - математику, русский, английский языки и другие. Кроме того, на сайте можно обучаться программированию и целеполаганию, готовиться к школьным экзаменам и участвовать в олимпиадах. Платформой пользуется около половины школьников в стране (8 млн) и больше 350 тыс. педагогов.

В базе "Учи.ру" более 50 тыс. заданий в игровом формате, подготовленных профессиональными методистами. У компании также есть проекты для зарубежных рынков, которые работают в США и Канаде, пилоты также запущены Индии, Китае, Бразилии, Южной Африке, Индонезии и Вьетнаме.