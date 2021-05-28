Что обязательно положить в рюкзак? В аптечку? Собираемся в путешествие по России

Для ручной клади — до 5–10 кг

Это рюкзак, с которым вы будете много ходить. Нагрузка 10 кг — довольно большая. В идеале у рюкзака должен быть поясной ремень.

"Покупайте только в магазине, а не на сайте. Советую прийти, надеть рюкзак, распределить вес между лямками на поясе и плечами. Больший вес должен быть на поясе. Нагруженный рюкзак закрепите, чтобы он ровно распределялся по телу. Убедитесь, что вам комфортно", — говорит Сергей Склизков.

Но если вы путешествуете лоукостерами, то выбор сужается.

"Придется брать рюкзак под размеры самой маленькой ручной клади. Или тот, в котором почти нет жестких элементов, чтобы поместить его в разные контейнеры. Я выбрал второй вариант и использую рюкзак Haglofs Corker L, он не имеет жестких элементов в конструкции и помещается в ручную кладь "Победы". Его плюсы — отдел для ноутбука и отдельные карманы для документов, очков, аптечки", — советует Сергей Завода.

Для похода/большого количества вещей

Определитесь с объемом рюкзака — до 30, 50, 75 литров и больше. Наиболее универсальный вариант — 70–75 литров. Опирайтесь на вес основного снаряжения — палатки, спального мешка).

"Учитывайте, что вес двухместной палатки около 3 кг. Спальник — столько же. И это если снаряжение довольно дорогое. А еще нужна запасная обувь, запасные вещи, еда, вещи для сна, — перечисляет Сергей Склизков.— Если говорить про рюкзаки до 50 кг, посоветую рюкзак Northface Banshii. Эталонная вещь для длинных переходов и сложных походов. Еще хорошая марка — Totonka серии Bizon”.

Характеристики, которые важны: