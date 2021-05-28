Что обязательно положить в рюкзак? В аптечку? Собираемся в путешествие по России

Наш герой собирается путешествовать по России этим летом. Предстоит две поездки. Первая — налегке, с рюкзаком до 10 кг, в другой город на два-три дня. Вторая — в другой регион на неделю-две, там он побывает в походе минимум с одной ночевкой. Во втором случае нужен рюкзак побольше и походное снаряжение. Такие условия получили наши эксперты: путешественники и организаторы туров. Вместе с ними мы подготовили инструкцию по сборам.
Что входит в универсальный набор вещей?
Вещи из правильных материалов, компактные и легкие, которые понадобятся в разных ситуациях. Но универсальный набор не настолько универсален, чтобы подходил везде. "Есть списки одежды под каждый регион России, сложно написать список, подходящий как для Крыма, так и для Камчатки. Но попробую охватить все возможные ситуации", — говорит Сергей Завода, руководитель турклуба MyWay, профессиональный спасатель, альпинист. Так что вычеркивайте вещи под ту активность, которую не планируете.
- Три футболки. Футболка для отдыха из хлопка. "Эта вещь не для трекинга. Она нужна, чтобы наслаждаться удобством и мягкостью в моменты, когда попадаем в цивилизацию", — уточняет Завода. Две ходовых футболки из синтетических материалов (Сoolmax, Polartec Power Dry и т.д.). "Их главная задача — отведение пота во время движения, еще они быстро сохнут".
- Бафф. Это многофункциональный шарф-бандана, чтобы прикрыть голову от солнца, лицо от ветра и пыли, защитить шею и уши от обгорания.
- Купальник/купальные шорты и полотенце из микрофибры. "Полотенца из микрофибры легкие, почти не занимают места, хорошо впитывают влагу", — уточняет Завода.
- Трекинговые носки (из coolmax или подобных тканей) без них обувь с мембраной не будет работать.
- Шорты из синтетики. Главное, чтобы они были легкие и не занимали много места.
- Штаны для трекинга из синтетики (нейлон или полиэстер в разных сочетаниях). Прочные, тянущиеся, быстросохнущие.
- Термофутболка с длинным рукавом поможет не сгореть на солнце, при этом не будет жарко.
- Нижнее белье из синтетики.
- Одежда из мембраны. Мембранная куртка защищает от дождя и ветра, при этом дышит. "В продаже много курток под разные задачи. Я использую три — в зависимости от сложности и длительности маршрута. Основная куртка Arcteryx Beta Lt, но рекомендовать ее всем не стану из-за высокой цены (около 40 тыс. рублей). Новичкам можно посоветовать куртки Marmot Precip или "Сивера Гвор", они подойдут под большинство путешествий", — говорит Сергей Завода. Мембранные штаны. "Для себя выбрал штаны "Сивера Гвор П", легкие и почти не занимают места, защищают от влаги и хорошо дышат".
- Легкие перчатки из полартека. "Во многих регионах они нужны летом. Захотите сходить в трекинг в Приэльбрусье или подняться на Авачинский вулкан на Камчатке — без них никак".
- Флисовая кофта, которая быстро высыхает при намокании и сохраняет тепло.
- Пуховый свитер или легкий анорак с синтетическим утеплителем (Primaloft, Polartec Alpha) спасет от холодных вечеров на природе. Совет для тех, кто собирается в горы или на Дальний Восток.
Какая обувь нужна?
Для города и коротких поездок на природу
"Для путешествий, сочетающих город и природу, у меня комплект из кроссовок для трейлраннинга (бега по природному рельефу) и трекинговых сандалий. Кроссовки Salomon Speedcross, уже сносил четыре пары. Однажды в Непале в них поднялся на высоту 5420 метров над уровнем моря (крайне не рекомендую так делать). Сандалии для трекинга выбирайте под особенности вашей ноги, главное, чтобы были не тяжелые и удобные", — говорит Сергей Завода.
Для походов
Во-первых, трекинговые ботинки. "В обычных кроссовках мягкая подошва, они могут соскользнуть с камня. Кроссовки для трейлраннинга подходят для коротких вылазок. Если нужна защита от травм голеностопа, берите высокие ботинки. Не обязательно кожаные, можно и с мембраной, но высокий ботинок защитит ноги от вывиха. Обувь для походов должна выбираться "с запасом" — это плюс половина размера", — говорит Сергей Склизков, амбассадор "Спортмастера", эксперт "Спортмастер PRO". — Еще ищите на обуви знак Outdry это значит, что обувь не намокнет и не станет тяжелой. До четырех-пяти часов влага внутри не доходит до ноги”. Во-вторых, сменная обувь на вечер. "Например кроксы. Тяжелые ботинки меняем на кроксы даже на переходах, если решили отдохнуть".
Как выбрать рюкзак?
Для ручной клади — до 5–10 кг
Это рюкзак, с которым вы будете много ходить. Нагрузка 10 кг — довольно большая. В идеале у рюкзака должен быть поясной ремень.
"Покупайте только в магазине, а не на сайте. Советую прийти, надеть рюкзак, распределить вес между лямками на поясе и плечами. Больший вес должен быть на поясе. Нагруженный рюкзак закрепите, чтобы он ровно распределялся по телу. Убедитесь, что вам комфортно", — говорит Сергей Склизков.
Но если вы путешествуете лоукостерами, то выбор сужается.
"Придется брать рюкзак под размеры самой маленькой ручной клади. Или тот, в котором почти нет жестких элементов, чтобы поместить его в разные контейнеры. Я выбрал второй вариант и использую рюкзак Haglofs Corker L, он не имеет жестких элементов в конструкции и помещается в ручную кладь "Победы". Его плюсы — отдел для ноутбука и отдельные карманы для документов, очков, аптечки", — советует Сергей Завода.
Для похода/большого количества вещей
Определитесь с объемом рюкзака — до 30, 50, 75 литров и больше. Наиболее универсальный вариант — 70–75 литров. Опирайтесь на вес основного снаряжения — палатки, спального мешка).
"Учитывайте, что вес двухместной палатки около 3 кг. Спальник — столько же. И это если снаряжение довольно дорогое. А еще нужна запасная обувь, запасные вещи, еда, вещи для сна, — перечисляет Сергей Склизков.— Если говорить про рюкзаки до 50 кг, посоветую рюкзак Northface Banshii. Эталонная вещь для длинных переходов и сложных походов. Еще хорошая марка — Totonka серии Bizon”.
Характеристики, которые важны:
- Вес. "Наши дедушки ходили в горы с брезентовыми рюкзаками, которые даже пустые весили по 5 кг. К счастью, прогресс шагнул далеко, я бы не купил рюкзак весом больше 2,5–3 кг",— говорит Сергей Завода.
- Размер. Многие производители создают разные размеры одной и той же модели в зависимости от длины спины. Это нужно, чтобы человек мог подобрать посадку под особенности своего тела.
- Вентиляция. Обратите внимание на материал, из которого сделана часть, прилегающая к спине, и насколько хорошо она "дышит".
- Лямки и поясной ремень. От них зависит комфорт во время переноски вещей. Обратите внимание на их ширину (узкие лямки врезаются в плечи) и насколько пояс прилегает к подвздошной кости.
- Доступ к снаряжению. "Для себя выбрал вариант верхней загрузки, но с боковым доступом к вещам и отдельным нижним отсеком для спального мешка", — рассказывает Завода.
- Внешние точки крепления. Это специальные лямки и стропы, к которым можно крепить специальное снаряжение и то, что не влезло в рюкзак.
Как выбрать спальный мешок?
Первое, что важно, — температура комфорта.
"Это температура, при которой человек среднего телосложения, одетый в легкое термобелье и носки, сможет комфортно спать восемь часов и не почувствует холода. Главное, на что надо ориентироваться при выборе спального мешка. Есть нюанс — многие производители пишут эту температуру, не проводя тестирование. Берите спальник, сертифицированный по стандарту ISO EN 23537 (EN 13537). Тогда можно верить температуре, указанной на мешке", — говорит Сергей Завода.
Спальники делятся по виду утеплителя на два вида:
- Пуховые. Самые легкие и компактные. Минусы — дороже синтетических, требуют специального ухода и боятся влаги.
- С синтетическим утеплителем. Не боятся влаги, греют даже в мокром виде, дешевле пуховых моделей, не требуют дополнительного ухода. Топовые синтетические утеплители уже не сильно отстают от пуха по теплоизоляции, но вес такого спальника будет больше, чем пухового.
"Для путешествий по России летом советую спальник на хорошей синтетике (Primaloft, Climashield) с температурой комфорта +5 и весом не больше одного килограмма. Под эти характеристики подходит спальный мешок "Antris 120" Primaloft от компании "Сплав". Вес 750 г при температуре комфорта +6, цена около 7 тыс. рублей, что в сравнении с иностранными производителями "бюджетно"). Или спальник Deuter Orbit 0, при температуре комфорта +5 весит 700 г и стоит около 10 тыс. рублей", — говорит Сергей Завода.
"Посоветую The North Face "Cats meow!". Это универсальный спальник на температуру около нуля. Еще один легендарный спальник — Mountain hardware. Lamina. Очень износостойкий. Обычно в спальнике есть неминуемый шов, чтобы утеплитель не елозил. Если швы сквозные, то через них уходит тепло. Эти производители придумали спальники с ламинацией, без шва и разрывов, — снаряжение для суперсложных экспедиций (оба спальных мешка стоят порядка 15–16 тыс. рублей — прим. ТАСС)", — говорит Сергей Склизков.
Что еще понадобится в походах? Из неочевидного?
- Трекинговые палки.
"Для летних походов по горам Кавказа рекомендую брать их, — советует Артем Киселев, гид клуба путешественников "Миры". — На первый взгляд кажется, что это ненужный аксессуар, который только утяжелит рюкзак. На самом деле — незаменимая вещь. Главная задача палок — перенести нагрузку с ног на верхний плечевой пояс. Кроме того, палки — дополнительная точка опоры, а значит, безопасность и уверенность при прохождении узких участков тропы. На рынке предлагаются десятки моделей. Во-первых, берите телескопические палки, а не складные, они скручиваются в нескольких точках, легко помещаются в рюкзак и достаточно универсальны для использования в любых условиях. Во-вторых, смотрите на вес: здесь лучше не экономить и взять палки полегче — лишние 200–300 г аукнутся на подъемах. В-третьих, смотрите на соответствие палок вашему весу — чем он больше, тем массивней нужна конструкция. Здесь облегченный вариант уже не подойдет".
- Пижама
"В спальнике, чтобы комфортно спать, надо взять с собой пижаму. Даже в жаркую погоду. В этом случае она может быть хлопковой. Если идем в поход, где прохладнее 10 градусов ночью, нужны теплые носки для сна. Ноги замерзают в первую очередь", — добавляет Сергей Склизков.
Что положить в аптечку?
Кроме индивидуальных лекарств эксперты советуют:
- гелевый пластырь Compeed;
- эластичный бинт — вывихи и растяжения это то, что довольно часто бывает в путешествиях;
- солнцезащитный крем и помада.
Главная характеристика — коэффициент защиты от солнца (SPF). "В горах выше 3000 метров я рекомендую пользоваться кремом с SPF не ниже 50, выше 4500 метров SPF 100. Я пользуюсь кремом Beach Hut 100+ SPF, он был разработан специально для серфинга и поэтому отлично защищает от солнца и не боится воды. Также, если вы планируете долгое пребывание на солнце, лучше взять с собой губную помаду с SPF 30 — это поможет защитить губы от обгорания", — рассказывает Сергей Завода.
- энтерофурил — противомикробное средство, необходимо в местах с антисанитарными условиями;
- дексаметозон в ампулах — противошоковое средство;
- обезболивающее в таблетках и ампулах;
- гемостатический порошок для остановки кровотечения;
- бинты, вата, шприцы, спиртовые салфетки.
Как выбрать солнцезащитные очки для поездки в горы?
Несколько важных характеристик.
Уровень затемнения
- S0 — прозрачные или почти прозрачные линзы,
- S1 — линзы с небольшим затемнением,
- S2 — линзы со средним затемнением,
- S3 — сильное затемнение,
- S4 — пропускают 3–8% солнечного света.
Защита от ультрафиолета
Конструкция
Очки должны так плотно прилегать к лицу, чтобы через промежутки между кожей лица и оправой очков не проходили прямые лучи от солнца к глазам, по инструкции магазина "Кант". Ультрафиолет, от которого важно защищаться, попадает в глаза не только с прямыми солнечными лучами, но и отражаясь от различных поверхностей, например от снега и льда. Обычно для защиты от бокового солнечного света производители используют шторки из кожи или пластика. Также роль шторок в спортивных моделях могут выполнять широкие дужки очков.
"Я использую очки с фотохромной линзой, они меняют свой уровень затемнения в зависимости от освещения, т.е. в них ты будешь нормально видеть в тени, но при этом на солнце они имеют максимальный уровень защиты. Но такой вариант подходит тем, кто готов отдать за очки от 10 000 рублей. В целом для путешествия (если вы не собираетесь выше 4500 метров) подойдут любые очки с категорией светофильтра не ниже S3. Посмотрите, насколько вам удобно в очках, чтобы не ощущалось давление на нос и уши", — советует Сергей Завода.
В каких регионах нужна прививка от клещевого энцефалита?
Здесь Роспотребнадзор перечисляет территории, эндемичные по клещевому энцефалиту. Эти насекомые есть в большинстве регионов. Самыми опасными считаются Дальний Восток, Урал, Сибирь, Северо-Западный округ. Но можно заразиться клещевым энцефалитом и на юге у моря, например в Крыму и Севастополе.
Пик активности клещей приходится на май — июль. Многие из них переносят опасные болезни (вирусный энцефалит, болезнь Лайма, или клещевой боррелиоз). Смертность от заражения клещевым энцефалитом может составлять до 20–25% (в случае с дальневосточными подтипами), при этом у 10–20% выздоровевших пациентов на всю жизнь остаются неврологические и психиатрические осложнения.
Прививку можно сделать бесплатно в поликлинике минимум за две недели до поездки.
Есть ли еще советы, которые помогут собраться в поездку?
Да. В этой инструкции мы собрали приложения, которые помогут спланировать поездку, сэкономить на билетах, найти жилье, развлечения, транспорт — от автобусов до электросамокатов — и следить за расходами.
Здесь пошагово рассказываем, как получить туристический кешбэк за путешествие по России. Если вы успеете купить тур до 15 июня, то вернете часть средств от путевки.
Еще мы подготовили на текущий сезон подборку волонтерских экспедиций на Байкал, Ладогу, побережье Черного моря. Вы можете записаться в одну из них и провести отпуск очень бюджетно (оплатить только билеты и оргвзнос) и с пользой.
Анастасия Акулова