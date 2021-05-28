"Яндекс.Путешествия" запустили продажи билетов на электрички ЦППК Москвы и области

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Сервис "Яндекс.Путешествия" запустил продажи билетов на электрички "Центральной пригородной пассажирской компании" (ЦППК) Москвы и Подмосковья, говорится в его сообщении.

"В "Яндекс.Электричках" - мобильном приложении "Яндекс.Путешествий" - теперь можно купить билет на пригородный поезд онлайн, чтобы не стоять в очереди в кассу. В приложении для Android билеты есть уже сейчас, в июне они появятся и на iOS. Сервис запущен совместно с "Центральной пригородной пассажирской компанией". В приложении есть билеты на все основные направления электричек Москвы и Подмосковья", - говорится в сообщении.

Пользователи могут посмотреть цены, расписание и купить разовый билет в один конец - например, из Москвы в Переделкино или из Мытищ в Москву. Билеты продаются без выбора мест и действуют до трех часов ночи следующих суток. Чтобы купить билет, достаточно указать пункт отправления и прибытия и выбрать дату. "Воспользоваться электронным билетом можно от станций, где есть турникеты или валидаторы. Для этого нужно открыть билет и сфотографировать на турникете OR-код - на экране смартфона появится штрих-код. Останется приложить его к считывателю - и можно идти на платформу. На валидаторах достаточно просто активировать билет", - пояснили в компании.

"Яндекс.Путешествия" - сервис, позволяющий планировать поездки по всему миру. С его помощью можно бронировать отели, покупать железнодорожные, авиа- и автобусные билеты.

ЦППК - крупнейший перевозчик среди пригородных пассажирских компаний России. ЦППК осуществляет 91,4% всех перевозок на Московском железнодорожном узле, 63,7% - в России. В 2020 году электропоезда компании перевезли почти 448 млн человек. ЦППК - перевозчик первых двух линий Московских центральных диаметров (МЦД): "Белорусско-Савеловский" и "Курско-Рижский".