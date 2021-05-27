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Лига безопасного интернета обнаружила пропаганду наркотиков в песнях Платины и OG Buda

Песни "Фиолетовый глоток", "Выше облаков", "Бандит", "Печеньки" и "Это не любовь" изучили психологи и лингвисты

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Волонтеры Лиги безопасного интернета обнаружили пропаганду наркотиков в песнях исполнителей Платина и OG Buda. Соответствующее обращение экспертов направлено в УНК ГУВД по Москве. Об этом ТАСС сообщила директор Лиги, член Общественной палаты Екатерина Мизулина.

"В ходе мониторинга распространения запрещенной информации в сети Интернет волонтеры Лиги безопасного интернета обнаружили пропаганду наркотиков в пяти произведениях исполнителей Платина и OG Buda. Два из них - произведения исполнителя Платина - "Фиолетовый глоток", "Выше облаков", и два - OG Buda - "Бандит", "Печеньки", одно совместное произведение - "Это не любовь", - сказала Мизулина.

После изучения материалов психологами и лингвистами организация направила обращение в УНК ГУ МВД России по Москве с просьбой о проведении проверки и привлечении к административной ответственности исполнителей по факту совершения правонарушения "Пропаганда наркотических веществ".

По словам Мизулиной, произведения не только "пестрят" наркотическим слэнгом, но в них идет и "откровенное одобрение употребления наркотиков". Обращение было направлено в МВД в связи с тем, что основная аудитория исполнителей - дети и подростки, и это может повлечь прямой вред их здоровью и жизни, пояснила собеседница агентства.

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