Шадаев считает, что до 50% времени уроков по ОБЖ нужно посвятить цифровой безопасности

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев предложил посвятить до 50% времени уроков по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) формированию у школьников навыков безопасной работы с цифровыми технологиями.

"Мы считаем, что до 50% времени ОБЖ нужно посвятить формированию у школьников навыков безопасной работы с цифровыми технологиями, цифровыми сервисами. <...> Понятно, что мы не говорим про дополнительную нагрузку, мы хотели бы здесь предложить скорректировать программу подготовки учебную по ОБЖ для того, чтобы большее внимание все-таки уделить вопросам безопасности в работе с интернетом, с интернет-сервисами. <...> Мне кажется, что ОБЖ - это как раз тот предмет, который может быть для этого использован", - сказал Шадаев на заседании комитета Госдумы по информационной политике, которое было посвящено вопросу введения в школьную программу курса цифровой грамотности.

Ранее в интервью ТАСС глава этого комитета Александр Хинштейн заявил, что уроки цифровой грамотности могут появиться в российских школах с 2022/2023 учебного года. Говоря о возможном содержании таких занятий, депутат высказал пожелания, чтобы школьников "учили фактчекингу, правилам безопасности в Сети, цифровой гигиене".