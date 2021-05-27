Глава Минфина ФРГ призвал увеличить финансирование механизма COVAX

БЕРЛИН, 27 мая. /ТАСС/. Вице-канцлер, министр финансов ФРГ Олаф Шольц считает необходимым увеличить финансирование международного механизма COVAX для проведения массовой вакцинации от коронавируса в бедных странах. Такое мнение политик выразил в четверг, передает агентство DPA .

"Сейчас главная задача, стоящая перед международным сообществом, заключается в том, чтобы организовать вакцинацию населения во всех странах мира", - отметил Шольц, выступая на конференции Global Solutions Initiative. Он напомнил, что Германия выделяет значительные денежные средства для финансирования COVAX. "Я надеюсь, что другие страны последуют нашему примеру и направят аналогичные суммы", - подчеркнул глава Минфина.

Как сообщала ранее канцлер Ангела Меркель, Германия предоставит дополнительно €100 млн на реализацию программы распределения вакцины COVAX. Общий вклад страны в механизм превысит €1 млрд. Глава правительства заявила, что ФРГ готова до конца года предоставить 30 млн доз вакцины от коронавируса бедным странам при условии, что получит обещанное количество препаратов от производителей.

COVAX является международным механизмом, запущенным ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям. Он поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. В соответствии с условиями программы страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин для менее богатых государств. В рамках механизма к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцин.