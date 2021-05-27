ТАСС стал лидером по цитируемости среди российских информагентств в апреле

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Агентство ТАСС стало лидером цитируемости среди российских информагентств по итогам апреля 2021 года. Об этом свидетельствуют данные компании "Медиалогия".

"Лидер рейтинга по цитируемости в СМИ - ТАСС, агентство сообщало о конфликте на границе Таджикистана и Киргизии, о ДТП на Ставрополье, о задержании адвоката Ивана Павлова, о ДТП с пассажирским автобусом в Хабаровске", - отмечается в сообщении компании.

Рейтинг цитируемости ТАСС - 15 567,58, РИА Новости - 15 474,16, Интерфакса - 3 466,02.

Индекс цитируемости - это показатель, учитывающий количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку. Основой для расчета рейтинга является база СМИ, включающая более 63 тыс. российских источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги.