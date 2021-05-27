{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ТАСС стал лидером по цитируемости среди российских информагентств в апреле

Согласно данным "Медиалогии", рейтинг цитируемости составил 15 567,58

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Агентство ТАСС стало лидером цитируемости среди российских информагентств по итогам апреля 2021 года. Об этом свидетельствуют данные компании "Медиалогия".

"Лидер рейтинга по цитируемости в СМИ - ТАСС, агентство сообщало о конфликте на границе Таджикистана и Киргизии, о ДТП на Ставрополье, о задержании адвоката Ивана Павлова, о ДТП с пассажирским автобусом в Хабаровске", - отмечается в сообщении компании.

Рейтинг цитируемости ТАСС - 15 567,58, РИА Новости - 15 474,16, Интерфакса - 3 466,02.

Индекс цитируемости - это показатель, учитывающий количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку. Основой для расчета рейтинга является база СМИ, включающая более 63 тыс. российских источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги.

Теги
Россия
Средства на проведение Севастопольского бала впервые будут собирать через краудфандинг
Организаторы планируют собрать 800 тыс. рублей
Читать полностью