Первый министр Северной Ирландии выиграла суд у телеведущего по делу о клевете

ЛОНДОН, 27 мая. /ТАСС/. Первый министр Северной Ирландии Арлин Фостер выиграла дело о клевете против британского доктора и телеведущего Кристиана Джессена. Соответствующее решение в четверг вынес Высокий суд в Белфасте, обязавший Джессена в качестве компенсации выплатить главе этой административно-политической части Соединенного Королевства £125 тыс. (около $180 тыс.).

Причиной судебного разбирательства стало сообщение телеведущего в Twitter в декабре 2019 года, в котором он заявил, что Фостер, состоящая в браке на протяжении 25 лет, имеет романтические отношения на стороне. Позднее Джессен, на которого в Twitter подписаны 300 тыс. человек, удалил этот пост, однако первый министр Северной Ирландии все равно подала на него в суд, руководствуясь имиджевыми соображениями.

"Утверждение о том, что женщина, которая замужем больше 25 лет, мать троих детей, воцерковленная христианка, публично заявлявшая о важности и святости брака, которая также является лидером Демократической юнионистской партии (ДЮП) и первым министром Северной Ирландии, совершила прелюбодеяние, - это клевета и оскорбляющее достоинство заявление", - отмечается в постановлении суда.

50-летняя Фостер стала первым министром Северной Ирландии в 2016 году. В период с 2017 по 2020 год из-за неспособности крупнейших североирландских партий - выступающей за тесную связь с Великобританией ДЮП и национал-республиканской "Шинн фейн" - сформировать правительство в регионе было установлено прямое управление из Лондона. В 2020 году Фостер после сглаживания противоречий вновь заняла пост первого министра. Она покинет эту должность в конце июня под давлением ее однопартийцев, которые выразили недовольство условиями протокола по Северной Ирландии, заключенного в рамках соглашения о выходе Великобритании из Евросоюза.