В Пскове оштрафовали организаторов концерта Niletto и Клавы Коки за нарушение эпидрежима

ПСКОВ, 27 мая. /ТАСС/. Псковский районный суд оштрафовал на 80 тыс. рублей организаторов концерта исполнителей Niletto и Клавы Коки, выступление которых прошло в начале апреля в псковском ледовом дворце с нарушениями санитарных норм. Об этом в четверг сообщила объединенная пресс-служба судов Псковской области.

Ранее пользователи соцсетей распространили видео с концерта в "Ледовом дворце" Пскова, где в начале апреля состоялось совместное выступление музыкантов. На кадрах видно, что зрители не соблюдают социальную дистанцию и масочный режим, а их количество значительно превышает разрешенное. В связи с этим в адрес властей поступило множество жалоб. Губернатор поручил начать служебные проверки в отношении руководителей комитета по спорту и комитета по культуре. Отдельная служебная проверка была инициирована в отношении директора госучреждения Псковской области "Дирекция спортивных сооружений" (юридическое лицо, руководящее "Ледовым дворцом") Ивана Штылина. На время проверки он был отстранен от исполнения обязанностей. Накануне власти сообщили, что Штылин покинул свой пост.

"Псковский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 6.3 КоАП. Установлено, что на концерте российских музыкальных исполнителей, имеющих творческие псевдонимы "Клава Кока" и "Нилетто", организатором мероприятия Тарасовой не соблюдались меры по недопущению распространения новых случаев коронавирусной инфекции. Суд постановил признать ИП Тарасову Ю. В. виновной в совершении указанного административного правонарушения и назначить ей административное наказание в виде штрафа в размере 80 тыс. рублей", - отмечается в сообщении.

По мнению суда, на концерте зрители не использовали средства индивидуальной защиты, не соблюдали социальную дистанцию, не находились на зрительских местах "в период введенных ограничительных мероприятий по противодействию новой коронавирусной инфекции".