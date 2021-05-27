Россия передала в дар ООН защитные перегородки для зала Совета Безопасности

ООН, 27 мая. /ТАСС/. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя передал в дар ООН специальные перегородки российского производства для зала Совета Безопасности, которые будут защищать дипломатов от распространения коронавируса.

Российский постпред выразил уверенность, что с этим оборудованием, а также при условии ношения масок, у Совета Безопасности больше не будет проблем с возвращением к очному формату заседаний. С мая Совет под давлением России вернулся к очному формату заседаний, однако часть встреч все еще проходит по видеосвязи.

"Мы произвели разделители, руководствуясь мнением медицинской службы ООН, они уже позволяли безопасно проводить встречи Совета", - отметил Небензя в ходе состоявшейся в четверг торжественной церемонии.

Заместитель генерального секретаря ООН Атул Кхар выразил России благодарность "за щедрый дар". "Мы стремимся к тому, чтобы обеспечить максимальную безопасность дипломатов и сотрудников ООН, - отметил он. - Разделители станут одной из многих мер, которые помогут в этом секретариату".

Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке перешла на удаленный режим работы в марте 2020 года, личные заседания начали возобновляться постепенно лишь в июле. Однако до сих пор в ООН действуют жесткие ограничения как по числу сотрудников и посетителей, так и по правилам нахождения внутри здания. В частности, там обязательно ношение маски, а в лифтах одновременно могут ездить не более трех человек.