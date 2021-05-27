Средства на проведение Севастопольского бала впервые будут собирать через краудфандинг

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 мая. /ТАСС/. Организаторы Большого севастопольского офицерского бала, оказавшиеся в сложной финансовой ситуации в условиях пандемии коронавируса, впервые объявили сбор средств на проведение мероприятия через платформу краудфандинга (коллективного финансирования проектов). Об этом сообщили ТАСС в оргкомитете бала в четверг.

"Несмотря на восьмилетнюю историю проекта, международное признание, многочисленные заслуги и победы, его финансовое положение носит стихийный характер, зависящий от стечения обстоятельств. В связи с пандемией найти средства на событие стало еще сложнее, и в этом году проект остро нуждается в помощи и просит всех, кто хочет, чтобы бал сохранился, внести свой вклад на ресурсе Planeta.ru", - рассказала руководитель проекта Екатерина Графодатская, отметив, что проект с момента основания являлся гражданской инициативой и никогда не поддерживался никакими "большими силами".

Посредством краудфандинга организаторы бала планируют собрать 800 тыс. рублей. В пресс-службе оргкомитета бала уточнили, что каждый год средства на его проведение находятся с трудом, но настолько сложная ситуация возникла у организаторов впервые. "Севастопольский офицерский бал стал знаковым для региона, приобрел международный формат, однако каждый год организаторы не знают, удастся ли найти средства и ресурсы для его реализации. В этом году мы нуждаемся в помощи для сохранения события", - поясняется в сообщении.

По данным оргкомитета, VIII Большой севастопольский офицерский бал "Симфония будущего" пройдет 20 июня на площади Михайловской береговой батареи - артиллерийского форта, построенного в городе в середине XIX века. Мероприятие будет посвящено 325-летию Военно-морского флота России и 115-летию со дня рождения композитора Дмитрия Шостаковича. В настоящее время идет прием заявок от желающих принять участие в событии, для пар проводятся репетиции танцев, которые будут включены в программу бала.

Большой севастопольский офицерский бал проводится с 2013 года. Это культурный проект городского сообщества "Благородное собрание Севастополя", который осуществляется при содействии Черноморского флота РФ, правительств Севастополя и Республики Крым.