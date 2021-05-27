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Глава Минприроды обсудит с властями Казахстана программу развития рек Урал и Иртыш

По словам Александра Козлова, в рамках визита планируется осмотр гидросооружений, чтобы оценить объемы спуска в эти реки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Глава Минприроды России Александр Козлов в конце июня - начале июля посетит с рабочим визитом Казахстан для обсуждения развития программы по рекам Урал и Иртыш, протекающим по территории двух государств.

"У нас совместная работа ведется по двум рекам Урал и Иртыш. Эти реки находятся на границах, там живут люди, находятся производства. Наша задача - вместе подготовить программу так, чтобы эти реки гармонировали с развитием государства. <...> Мой коллега [министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев] меня пригласил в Казахстан в рабочую командировку в конце июня - первых числах июля, чтобы посмотреть с той стороны, как взаимодействие идет на реках", - сообщил он ТАСС в кулуарах IX Невского международного экологического конгресса.

По словам Козлова, в рамках визита также планируется осмотр гидросооружений, чтобы оценить объемы спуска в реки Урал и Иртыш.

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КазахстанРоссияКозлов, Александр Александрович
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