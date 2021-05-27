Взрывных устройств в Крымском федеральном университете не обнаружили

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая. /ТАСС/. Правоохранители не обнаружили взрывных устройств на территории Крымского федерального университета (КФУ) им. В. И. Вернадского в Симферополе, преподавателей и студентов которого в четверг днем эвакуировали из-за сообщения о минировании, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Силовики проверили все три корпуса Таврической академии и так называемую "свечку" университета. Взрывных устройств не обнаружено", - сказал собеседник агентства.

КФУ был образован в августе 2014 года. Он объединяет семь академий и институтов, семь колледжей и семь научных организаций. В нем обучаются более 30 тыс. студентов.