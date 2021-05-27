Созданное в России общество дружбы с Танзанией займется развитием двусторонних отношений

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Общество дружбы с Танзанией создано в России группой общественных деятелей и предпринимателей для продвижения экологических и гуманитарных проектов на международном уровне, сообщил ТАСС глава общества, член Русского географического общества Юрий Коробов.

Организация предполагает способствовать развитию двусторонних отношений с Танзанией методами "народной дипломатии". В центре ее внимания будут находиться, в частности, проекты, связанные с ознакомлением населения двух стран с историей, культурой и традициями Танзании и России, укреплением связей с соотечественниками, а также участием в популяризации русского языка и культуры.

Также общество намерено создать платформу для диалога между государствами в области экономики для последующей инвестиционной деятельности.

Начать с экологии

Начать свою деятельность общество планирует с реализации совместных проектов в области экологии.

"Наверное, в первую очередь начнем с экологических проектов. В Танзании также очень остро стоит проблема незаконной рубки лесов, что очень сильно влияет на экологию. Мы начнем с совместной реализации этих проектов", - сказал Коробов.

По его словам, также общество займется проблемами заброшенных шахт в Танзании, "недостаточно грамотно законсервированных после добычи полезных ископаемых". Сейчас такие шахты являются источником выбросов вредных веществ.

На вопрос, как именно Россия намерена помогать Танзании, Коробов сообщил, что речь в первую очередь идет об обучении и взаимном обмене специалистами. "Наша страна накопила достаточный опыт, мы планируем проводить взаимное обучение и обмен специалистами", - добавил собеседник агентства.

Ожидаемые соглашения

В конце июня 2021 года российское общество рассчитывает подписать первое соглашение с танзанийским Обществом дружбы с Россией, после чего будет создан деловой совет, в который войдут представители общественности и предприниматели.

"Оказалось, что в Танзании отсутствует общественная кооперация, Общества дружбы с Россией не было, оно тоже только что создано. Это некая пока незаполненная ниша", - прокомментировал Коробов интерес именно к этой стране.

Также, по его словам, сыграло роль и то, что Танзания - христианская страна, близкая России по менталитету.

Другие совместные проекты

Помимо экологических проектов организация разрабатывает еще ряд совместных мероприятий. В их числе - проект создания Клуба российских бизнесменов, проживающих в Танзании, подготовка и проведение экономического форума с тематикой взаимной инвестиционной привлекательности, а также реализация совместных образовательных программ и стажировок.

Точками соприкосновения также могут стать туризм, взаимодействие в области развития АПК, а также проекты в области экологии и защиты животных.