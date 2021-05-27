Выборы президента Российской академии образования пройдут 30 июня

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Выборы нового президента Российской академии образования (РАО) состоятся 30 июня 2021 года, заявил в четверг временно исполняющий обязанности президента РАО Эдуард Галажинский в ходе общего собрания членов академии.

"Тридцатого июня нам предстоит с вами принять решение и выбрать нового президента Российской академии образования", - сказал он.

27 мая члены академии выбрали 12 новых академиков и 14 членов-корреспондентов. Новыми академиками стали председатель попечительского совета РАО и бывший министр просвещения Ольга Васильева, декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова, гендиректор НМИЦ радиологии, главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Андрей Каприн, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Александр Якупов и другие.

Вакансии членов-корреспондентов РАО заняли заместитель президента РАО Игорь Павлов, руководитель Федерального ресурсного центра психологической службы в системе образования Ольга Ульянина, ректор Московского городского педагогического университета Игорь Реморенко, ректор Донского государственного технического университета Бесарион Месхи и другие.

В ходе собрания также прошли выборы иностранных членов Российской академии образования. Ректор Белорусского государственного педагогического университета Александр Жук и ректор Белорусского государственного университета Андрей Король заняли эти позиции по единогласному решению голосовавших.

Ранее пост президента РАО занимал Юрий Зинченко, он покинул его в начале февраля текущего года. Зинченко стал президентом РАО в октябре 2018 года. Он был предложен в преемники действующим на тот момент главой РАО Людмилой Вербицкой, а также единогласно выдвинут отделениями академии и инициативными группами.