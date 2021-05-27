Автограф Альберта Эйнштейна продали на торгах в Петербурге за 500 тыс. рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Автограф лауреата Нобелевской премии по физике 1921 года, автора теории относительности Альберта Эйнштейна был продан на торгах в Петербурге за 500 тыс. рублей. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Российского аукционного дома (организатор торгов).

"Автограф Альберта Эйнштейна был продан за 500 тыс. рублей", - сказала представитель пресс-службы.

Подпись физика была поставлена на титульном листе книги Адольфа Вюльнера "Экспериментальная физика и учение о радиации" (Лейпциг, 1890 г.). Как отмечали в Российском аукционном доме, автограф Эйнштейна был впервые представлен на аукционе в России.

Также с молотка ушли пуанты балерины Майи Плисецкой с ее автографом (цена продажи составила 370 тыс. рублей), кабинетная фотография композитора Петра Чайковского с его дарственной подписью (650 тыс. рублей), записка Григория Распутина князю Феликсу Юсупову (760 тыс. рублей).

Всего на аукцион было выставлено 311 лотов: издания по истории, финансам, праву, искусству, художественная литература, а также автографы, гравюры, коллекционные виниловые пластинки, живопись и произведения декоративно-прикладного искусства. Диапазон начальных цен - от 1 тыс. до 12 млн рублей.