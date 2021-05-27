Журналист ТАСС стала победителем Всероссийского конкурса экономической журналистики

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Журналист ТАСС Елена Кудрявцева стала победителем Всероссийского конкурса экономической журналистики, заняв первое место в номинации "Лучшая публикация в интернет-СМИ".

Кудрявцева представила вниманию жюри две работы за 2020 год: интервью с председателем Счетной палаты Алексеем Кудриным "Экономика России находится в центре идеального шторма" и интервью с первым вице-премьером России Андреем Белоусовым "Это десятилетие заставит Россию и мир в корне изменить модель развития". Жюри отметило обе работы.

"Мы делаем одно общее дело - содействие экономическому просвещению наших граждан, поиску лучших решений, лучших практик для экономического развития нашей страны", - сказал президент Вольного экономического общества России Сергей Бодрунов в ходе церемонии награждения.

"Прошлый год поместил в новую реальность не только экономику России, чиновников и бизнес, но и журналистов. В сложных и неопределенных условиях нам приходилось много работать и отвечать на вопросы общества, которых становилось все больше. Я благодарна своим спикерам за открытость. Благодарю правительство России и Счетную палату за открытость и содействие, агентство ТАСС - за содействие и возможность делать интересные значимые материалы. И, конечно, Вольное экономическое общество за проявленный интерес", - сказала Кудрявцева.

Организатором конкурса является Вольное экономическое общество России при поддержке и участии "Российской газеты", Общественного телевидения России, агентства ТАСС, издательского дома "Экономическая газета". Конкурс направлен на стимулирование объективного отражения СМИ главных направлений экономической жизни страны и увеличение количества качественных материалов, повышающих финансовую и экономическую грамотность населения.