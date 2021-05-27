В РПЦ назвали три группы церковных правонарушений

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Три группы церковных правонарушений выделены в одобренном пленумом Межсоборного присутствия Русской православной церкви (РПЦ) "Положении о канонических прещениях и дисциплинарных наказаниях священнослужителей". Об этом сообщается в четверг на сайте РПЦ.

"В "Особенной части" документа подробно изложены церковные правонарушения, классифицированные по видам и разделенные на три группы: преступления против веры и церковного единства, преступления против церковного устройства и управления и правонарушения в области священнослужения и пастырского служения. В этом разделе документа предписаны конкретные меры воздействия, применяемые к правонарушителям. Действие "Положения" распространяется на пресвитеров и диаконов", - говорится в сообщении.

В документе также дано определение "церковного правонарушения", рассмотрены его разновидности и предписаны канонические прещения и дисциплинарные наказания.

Как уточнили в РПЦ, документ призван стать руководящим в вопросе наложения церковных прещений, а также ввести единообразие в регулируемую им сферу и закрепить применяющиеся на практике наказания административного характера, не предусмотренные канонами.

"Положение о канонических прещениях и дисциплинарных наказаниях священнослужителей" будет вынесено на обсуждение и утверждение Архиерейского собора РПЦ.