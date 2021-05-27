Минприроды готовит список товаров из пластика, которые следует запретить в будущем

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Минприроды России готовит полный перечень товаров и упаковки из пластика, которые невозможно переработать, чтобы в дальнейшем предусмотреть возможность запрета их производства, сообщил ТАСС глава министерства Александр Козлов.

"Запрет на пластик - часть этой большой стратегии, связанной с тем, чтобы не только произведенный мусор заходил во вторичное использование, но и не появлялся новый. Наша задача в том, чтобы через этот запрет использования пластика туда (на мусорные полигоны - прим. ТАСС) попадало меньше отходов, сортировалось и запускалось во вторичное использование, тем самым не порождало новый мусор", - сообщил он в кулуарах IX Невского международного экологического конгресса.

В частности, министр выступает за запрет производства цветного пластика. "Весь цветной пластик, такого ядовитого яркого цвета. Может, это нравится детям, но он не перерабатывается совсем. Полный перечень товаров и упаковки, которые нельзя или сложно переработать, сейчас готовится", - отметил министр.

Кроме того, по словам Козлова, необходимо разрабатывать технологии и создавать инфраструктуру, которые позволят избавиться от уже накопленного пластика, так как сейчас 94% мусора отправляется на мусорные полигоны.