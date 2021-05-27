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Оскверненный вандалами мемориал советским воинам в Молдавии восстановили

Вандалы выломали звезду Вечного огня и выбросили ее в 100 м от комплекса

КИШИНЕВ, 27 мая. /ТАСС/. Вандалы, осквернившие мемориал славы советским воинам в городе Вулканешты на юге Молдавии, найдены, памятник восстановлен. Об этом сообщило в четверг на своем сайте посольство РФ в Молдавии, поблагодарив за оперативную реакцию администрацию города и Национальный координационный комитет "Победа".

"Благодаря слаженным усилиям установлены виновные, а монумент приведен в прежний вид. Надругательство над воинскими захоронениями и памятниками не только кощунственно, но и уголовно наказуемо в Российской Федерации", - говорится в заявлении российского диппредставительства.

Об осквернении памятника советским воинам стало известно в четверг утром. Вандалы выломали звезду Вечного огня и выбросили ее в 100 м от комплекса.

Ранее посольство России неоднократно выражало обеспокоенность актами вандализма, связанными с осквернением или разрушением памятников советским солдатам в Молдавии. Несмотря на подобные случаи, подавляющее большинство жителей Молдавии свято хранит память Победы - по разным оценкам, в рядах Красной армии воевали около 400 тыс. уроженцев республики, подвиги 250 тыс. из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза, а пятеро - полными кавалерами ордена Славы. Ежегодно в День Победы к мемориалам советским воинам в Кишиневе и других городах приходят сотни тысяч людей. Шествие "Бессмертного полка" в Кишиневе традиционно возглавляет лидер Партии социалистов, бывший президент Игорь Додон, по инициативе которого ежегодно в республике восстанавливаются памятники советским воинам, возводятся новые.

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