Адвокат задержанного оппозиционного блогера Протасевича посетила подзащитного

МИНСК, 27 мая. /ТАСС/. Адвокат задержанного в Минске оппозиционного блогера Романа Протасевича Инесса Оленская спустя четыре дня после задержания встретилась со своим подзащитным. Об этом сообщала в четверг Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

Из-за подписки о неразглашении, сообщает БАЖ, адвокат не может сказать, где конкретно находится Протасевич и в каком статусе.

"У Протасевича все хорошо, он бодрый, позитивный и веселый, волноваться нечего. Объем сведений, которые я не могу разглашать, мне не доведен, поэтому больше ничего не могу сообщать", - сообщила Оленская, ее слова приводит ассоциация.

Самолет ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, 23 мая приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Для сопровождения лайнера был поднят дежурный экипаж истребителя МиГ-29. После посадки информация о минировании не подтвердилась. Позже в белорусской столице уточнили, что на борту самолета находился разыскиваемый властями основатель Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич. Он был задержан сотрудниками белорусских правоохранительных органов. Председатель КГБ республики Иван Тертель сообщил, что Протасевич дает признательные показания, рассказывая о спонсорах подрывной деятельности в Белоруссии.