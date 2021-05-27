Россия выступила за проведение ICAO расследования ситуации с бортом Ryanair

ОТТАВА, 27 мая. /ТАСС/. Россия в ходе незапланированного заседания Международной организации гражданской авиации (ICAO) в связи с ситуацией с воздушным судном ирландской авиакомпании Ryanair выступила за проведение честного и транспарентного расследования акта незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации. Об этом в четверг заявил корреспонденту ТАСС представитель РФ в организации Сергей Гудков.

"Мы выступили за проведение честного и транспарентного расследования акта незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации силами Аэронавигационного и Юридического управлений Секретариата ICAO", - сказал он. При этом Гудков подчеркнул, что многие страны, в том числе Великобритания и Франция, считают, что это был авиационный инцидент, который необходимо расследовать с точки зрения угрозы безопасности полетов, тогда как Россия настаивала на том, что данный случай необходимо расследовать с точки зрения Приложения 17 к Чикагской конвенции "Безопасность. Защита международной гражданской авиации от актов незаконного вмешательства".

Также он заявил, что белорусская сторона действовала в полном соответствии с Чикагской конвенцией, правилами и стандартами ICAO, как того требуют руководящие документы при получении угроз о наличии взрывных устройств на борту воздушного судна. "Принудительной посадки борта Ryanair в Минске не было, ни диспетчер, ни поднятый в небо истребитель белорусских ВВС не принуждали пилота менять курс. Это ясно следует из расшифровки радиообмена между пилотом и диспетчером", - подчеркнул представитель РФ.

Гудков с сожалением констатировал, что позиция России и поддержавших ее Китая и ЮАР не была услышана. "Складывалось впечатление, что выступления европейцев были срежиссированы заранее и у каждого государства была своя роль", - отметил собеседник агентства. Представитель РФ также воздержался от ответа на вопрос о том, что предварительные итоги расследования ICAO могут быть обнародованы уже в конце июня. Ранее во вторник Министерство транспорта Ирландии сообщило, что первые итоги расследования будут опубликованы к 25 июня.

В четверг организация провела незапланированное заседание 36 дипломатических представителей в Совете ICAO по поводу инцидента с самолетом Ryanair в воздушном пространстве Белоруссии 23 мая. На нем также присутствовали представители Белоруссии, Ирландии, Литвы, Польши и Украины.