Выпускники будут допускаться на праздник "Алые паруса" в Петербурге без сопровождающих

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Приглашения на праздник "Алые паруса", который запланирован в Санкт-Петербурге 25 июня в очном формате на Дворцовой площади и набережных Невы, получат только выпускники, без сопровождающих. Об этом сообщила в четверг пресс-служба городской администрации.

"Из-за эпидемических ограничений в этом году билеты выдадут только выпускникам, они придут на праздник без сопровождающих. Исключение будет сделано только для детей с ограниченными возможностями здоровья. Организаторы исходят из 50-процентной заполняемости Дворцовой площади - это 45 тыс. человек. Ребят распределят по секторам - в каждом по несколько классов", - говорится в сообщении.

Как сообщил в четверг губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала "78", система допуска на праздник будет окончательно утверждена непосредственно перед проведением праздника с учетом эпидемической обстановки, которая сложится на тот момент.

"Все зависит от той обстановки, которая будет к тому времени. Если мы выдержим условия Роспотребнадзора и у нас не будет увеличиваться количество больных, то мы сможем провести праздник выпускников в нормальном режиме. Если же будут всплески, то придется вводить какие-то ограничения. Это будет видно уже ближе к самому празднику. Но праздник все равно будет", - сказал Беглов.

Праздник выпускников "Алые паруса" впервые был организован для ленинградских школьников в 1968 году, впоследствии традиция была прервана, ее возобновили в 2005 году при поддержке администрации Санкт-Петербурга. Ежегодно яркое шоу с выходом парусника в акваторию Невы, салютом и концертом посещали более 1 млн человек из разных городов.

В прошлом году из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, праздник "Алые паруса" прошел в режиме телевизионной трансляции, без присутствия молодежи на набережных.