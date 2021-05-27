Британская радиоведущая умерла после прививки компании AstraZeneca

ТАСС, 27 мая. /ТАСС/. Радиоведущая, работавшая в BBC Newcastle, умерла вскоре после получения прививки компании AstraZeneca. Лизе Шоу было 44 года. Об этом в четверг сообщила газета The Independent со ссылкой на слова родных журналистки.

Что известно о приостановке вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca в странах ЕС

Члены семьи отметили, что Лиза испытывала "сильные головные боли" через неделю после вакцинации, прежде чем она серьезно заболела и прошла курс лечения от тромбов.

В BBC подтвердили, что коронер в Ньюкасле начал расследовать смерть Лизы Шоу после того, как среди возможных причин были указаны "осложнения после вакцинации AstraZeneca".

В начале апреля появились сообщения об образовании тромбов в венах у некоторых пациентов, привитых вакцинами британско-шведской компании AstraZeneca, а позднее - американской Johnson & Johnson. Вакцинация первым препаратом приостанавливалась в ряде стран мира, позднее регулятор ЕС внес появление тромбов в число редких побочных явлений.

Ранее, 26 мая, сообщалось, что медики из Великобритании зафиксировали три случая развития инсульта после введения вакцины AstraZeneca, спровоцированные формированием тромбов в крупных артериях мозга. Как пишут исследователи в статье в Journal of Neurology Neurosurgery & Psychiatry, врачам удалось спасти жизнь двум пациентам.